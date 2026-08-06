В Хабаровске 6 августа ожидается до +32 градусов

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 августа на территории Хабаровского края опасных метеоявлений не прогнозируется. Однако уже 7 августа в южных и части центральных районов ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы и усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.