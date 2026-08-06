В Хабаровске 6 августа ожидается до +32 градусов

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 августа на территории Хабаровского края опасных метеоявлений не прогнозируется. Однако уже 7 августа в южных и части центральных районов ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы и усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске 6 августа возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит от +19 до +21 градуса. Днём столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов. Ветер юго-западный, 3−10 метров в секунду.
В южных районах края 6 августа местами пройдёт кратковременный дождь. Ночная температура будет от +19 до +24 градусов. Днём воздух прогреется до +28…+33 градусов. Ветер южный, 7−12 метров в секунду.
В центральных районах местами ожидается кратковременный дождь. В Верхнебуреинском районе возможен ливень. Ночью температура составит от +13 до +22 градусов. Днём воздух прогреется до +25…+32 градусов. Ветер различных направлений, 5−12 метров в секунду.
В северных районах края местами кратковременный дождь, местами ливень. Ночная температура будет от +9 до +19 градусов. Днём воздух прогреется от +15 до +27 градусов. Ветер северо-западный, 5−14 метров в секунду.
Особое внимание синоптики обращают на 7 августа. В пяти районах — Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском и Хабаровском — ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозами и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Возможны подтопления низких участков, ухудшение видимости на дорогах, падение деревьев и слабо закреплённых конструкций.
Жителям и гостям края рекомендуют следить за обновлениями прогноза, быть внимательными на дорогах, не парковать автомобили под деревьями и слабо закреплёнными конструкциями. В случае ухудшения погоды по возможности оставаться в помещении.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru