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Морские линии вводят надбавки за военные риски на маршруте Турция—Новороссийск

Морские линии, обслуживающие направление Турция—Новороссийск, массово вводят надбавки за военные риски (WRS) на этих направлениях. С 4 августа такую надбавку ввели Alpha Shipping ($1 тыс. на TEU в направлении Новороссийска и $500 — из него) и Marmed Container Services ($1 тыс. в обе стороны). С 5 августа надбавку в $750 на TEU для всех грузов, следующих через акваторию Черного моря, ввела M-Line. В условиях отказа от перестрахования в регионе надбавки превышают обычную ставку фрахта в два-три раза.

Морские линии, обслуживающие направление Турция—Новороссийск, массово вводят надбавки за военные риски (WRS) на этих направлениях. С 4 августа такую надбавку ввели Alpha Shipping ($1 тыс. на TEU в направлении Новороссийска и $500 — из него) и Marmed Container Services ($1 тыс. в обе стороны). С 5 августа надбавку в $750 на TEU для всех грузов, следующих через акваторию Черного моря, ввела M-Line. В условиях отказа от перестрахования в регионе надбавки превышают обычную ставку фрахта в два-три раза.

Некоторые компании приостановили работу на этих маршрутах. FESCO, чье судно «Янина» было потоплено в ночь на 1 августа в 130 милях от Новороссийска, 4 августа объявила о приостановке приема новых заявок на отправки через акваторию Черного моря. Турецкая Ametist (AMT Denizcilik) 5 августа уведомила клиентов о развороте трех судов, работающих на этом направлении, на Петербург.

Участники рынка отмечают, что у черноморского маршрута не так много альтернатив. Часть грузов переключится на сухопутные маршруты через Грузию, Азербайджан и Иран, часть пойдет морем на Дальний Восток или Петербург.

Подробнее — в материале «Ъ» «Контейнеры нагружают надбавками».

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