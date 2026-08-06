Морские линии вводят надбавки за военные риски на маршруте Турция—Новороссийск

Морские линии, обслуживающие направление Турция—Новороссийск, массово вводят надбавки за военные риски (WRS) на этих направлениях. С 4 августа такую надбавку ввели Alpha Shipping ($1 тыс. на TEU в направлении Новороссийска и $500 — из него) и Marmed Container Services ($1 тыс. в обе стороны). С 5 августа надбавку в $750 на TEU для всех грузов, следующих через акваторию Черного моря, ввела M-Line. В условиях отказа от перестрахования в регионе надбавки превышают обычную ставку фрахта в два-три раза.