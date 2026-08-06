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ФНС ликвидировала ИП певицы Земфиры* в России спустя 23 года

Земфира* с 3 августа не числится индивидуальным предпринимателем в России.

Источник: Комсомольская правда

Налоговая служба прекратила деятельность ИП, зарегистрированного на имя певицы Земфиры Рамазановой*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Земфира* зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в России в 2003 году. В налоговый орган 27 июля поступило заявление о закрытии ИП, которое было удовлетворено. Датой прекращения деятельности указано 3 августа.

Напомним, Земфира* продолжает хранить часть сбережений на российских счетах. Певица получать пассивный доход на родине. С начала 2022 года она разместила на накопительных вкладах в разных банках около 30 миллионов рублей.

Ранее ФНС ликвидировала ИП солиста Little Big Ильи Прусикина*. Он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с 2017 года, занимаясь исполнительским искусством.

*- лица, внесенные в реестр иностранных агентов Минюста РФ.