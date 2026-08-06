Старость можно «отложить»: ученые назвали способ снизить риск падений

Такие занятия способствовали увеличению мышечной силы, улучшению скорости ходьбы и физической выносливости. Кроме того, у участников снижалась выраженность возрастной хрупкости — состояния, при котором организм хуже справляется с нагрузками и становится более уязвимым к травмам и заболеваниям.