Старость можно «отложить»: ученые назвали способ снизить риск падений

Регулярные физические нагрузки в сочетании с полноценным питанием помогают уменьшить возрастную хрупкость организма и снизить риск падений, инвалидности и госпитализаций у пожилых людей. К такому выводу пришли авторы систематического обзора, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition.
Исследователи изучили результаты 35 рандомизированных клинических исследований, в которых приняли участие около 5700 пожилых людей. В работах сравнивалась эффективность различных подходов: физических упражнений, пищевых добавок и комплексных программ, включавших тренировки и коррекцию питания.
В отдельных случаях участники также проходили когнитивные тренировки и получали психологическую поддержку.
Наиболее устойчивый положительный эффект продемонстрировали физические нагрузки. Особенно эффективными оказались силовые и многокомпонентные тренировки, сочетающие несколько видов активности.
Такие занятия способствовали увеличению мышечной силы, улучшению скорости ходьбы и физической выносливости. Кроме того, у участников снижалась выраженность возрастной хрупкости — состояния, при котором организм хуже справляется с нагрузками и становится более уязвимым к травмам и заболеваниям.
Пищевые добавки сами по себе оказались менее эффективными. При этом их сочетание с регулярными тренировками помогало лучше увеличивать мышечную массу и силу.
Авторы обзора подчеркнули, что возрастная хрупкость не обязательно является неизбежным последствием старения. Во многих случаях ее проявления можно уменьшить с помощью комплексного подхода, включающего физическую активность, сбалансированное питание и упражнения для поддержания когнитивных функций.
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