54 миллиона мальков лосося выпустили в реки Приморья

«В реки региона за шесть месяцев выпустили порядка 54 миллионов мальков тихоокеанского лосося. По расчетам специалистов, это обеспечит возврат более тысячи тонн рыбы в период с 2028 по 2030 годы», — рассказала начальник управления рыбохозяйственного комплекса Мария Ан.