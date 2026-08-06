«Посмотрим, что будет дальше»: Трамп высказался о возможной сделке с Ираном

Ранее Дональд Трамп сообщил, что между Вашингтоном и Тегераном уже идут контакты, которые могут привести либо к сделке, либо к масштабной военной операции. По его словам, для того, чтобы договориться, Иран получил «последний шанс перед обезглавливанием». В ответ Тегеран демонстративно заявил, что никакого диалога не существует.