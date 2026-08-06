«Посмотрим, что будет дальше»: Трамп высказался о возможной сделке с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп все еще рассчитывает на заключение мира с Ираном. Такое заявление он сделал во время выступления перед избирателями в Лас-Вегасе.
«Мы ведем переговоры. Посмотрим, что будет дальше. Но они нас уважают», — заявил Трамп.
По словам президента США, сделка была бы предпочтительнее, потому что он не хочет убивать людей.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что между Вашингтоном и Тегераном уже идут контакты, которые могут привести либо к сделке, либо к масштабной военной операции. По его словам, для того, чтобы договориться, Иран получил «последний шанс перед обезглавливанием». В ответ Тегеран демонстративно заявил, что никакого диалога не существует.
Американский лидер неоднократно громогласно объявлял о том, что стороны нашли взаимопонимание по поводу Ормузского пролива. Однако соответствующего соглашения до сих пор нет, и, по мнению экспертов KP.RU, США и Иран до сих пор далеки от компромисса в данном вопросе.