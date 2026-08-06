Хабаровчан в отпуске в августе ждут новые места и культурные события

Событийный туризм сегодня — катализатор развития для регионов: во время крупных форумов или культурных фестивалей даже небольшие города превращаются в точки притяжения тысяч гостей. ИА «Хабаровский край сегодня» предлагает узнать, чем готовы в августе удивить туриста, главным мотивом и центром поездки которого становится событие.
За тысячи километров — за эмоциями.
Современные туристы сегодня готовы лететь в соседний регион или вовсе на другой конец страны не просто ради новых пейзажей и достопримечательностей, а ради уникальной атмосферы, которая царит на больших праздниках. Выбирают не направления, а события: выезжают на яркие фестивали и исторические реконструкции, погружаются в музыкальный шторм и гастрономические торжества.
— Событийный туризм считается сегодня одним из самых эффективных инструментов привлечения гостей в регионы. Такие мероприятия поддерживают локальные традиции и дают дополнительный импульс развитию территорий. Не исключение и Хабаровский край. Например, в 2025 году общее количество посетителей наших районных мероприятий достигло порядка 26 тысяч, — наблюдают устойчивый интерес к такому формату путешествий в министерстве туризма Хабаровского края.
Событийным мероприятиям, которые помогают в повышении привлекательности нашего региона, оказывается поддержка: муниципалитеты могут получить выплаты до 200 тысяч рублей по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае». На эти средства создаются реквизит и костюмы, обустраиваются площадки для проведения задуманного праздника. Среди прошедших отбор мероприятий — тот же «ДеньПельмень» в Комсомольске-на-Амуре, «РыбаФест» в Бикинском округе, «Солнцеворот» в районе имени Лазо, «Сородэ» в Ульчском районе и ряд других событий.
— Всего в рамках данной государственной программы в этом году было выделено 2 млн рублей на проведение 12 районных мероприятий. И еще 66,5 млн рублей (уже из средств «Единой субсидии» по президентскому нацпроекту «Туризм и гостеприимство») было направлено на развитие событийного туризма, инфраструктуры и маршрутов. В частности, это позволило провести краевой фестиваль-ярмарку «АмурФест» (на последнее июльское мероприятие пришло 47 тысяч гостей, и еще три тысячи человек стали зрителями онлайн-трансляции), и предстоящий фестиваль туризма «Амур. Живая линия», который пройдет в Хабаровске в сентябре и объединит путешественников со всей страны, — уточнили в профильном ведомстве.
Погрузиться в историю и покорить вулкан.
Между тем, сезон летних отпусков еще не закончен. А потому остается возможность спланировать предстоящий августовский отдых «под мероприятие» или «вкроить» интересное событие в уже запланированную поездку. Тем более, что регионы готовы подарить целую бурю разнообразных впечатлений.
Взять, например, наш — Дальневосточный. В первой половине августа можно заехать в Приморский край и посетить фестиваль томатов «Бешеная ягода». Проходит он не впервые и уже успел полюбиться жителям и гостям села Черниговка. Конечно, главный «герой события» — помидор, символ местного урожая. Из него 8 августа приготовят 200 литров аджики, с этим продуктом пройдут гастрономические мастер-классы от шеф-поваров, ярмарка. Участники проведут дефиле в костюмах и детскую «томатную гонку», устроят «Томатный переполох», пенное шоу, взрыв красок и другие развлечения.
В тот же день в Хабаровском крае пройдет «День морской капусты» в Ванинском районе. Почему бы не открыть для себя уникальные кулинарные традиции? Здесь среди профессионалов и любителей пройдет конкурс на лучшее блюдо из этого продукта, а еще гости праздника смогут угоститься традиционным дальневосточным супом из морской капусты.
Отправиться за гастрономическими открытиями можно и в Забайкальский край. Здесь в Агинском районе 8 августа пройдет Международный гастрономический фестиваль «Хорхог. Агинская баранина на камнях», который, кстати, завоевал премию в области событийного туризма в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма». Посвящен праздник традиционному блюду монгольской кухни, которое получает неповторимый вкус за счет камней, нагретых и помещенных внутрь емкости с мясом. Демонстрировать мастерство приготовления будут лучшие, опытные повара.
В эти же дни, 8 и 9 августа, в парке «Дюкча» Магадана состоится погружение в историю — в атмосферу Древней Руси. На выходных зеленое пространство города превратится в средневековый лагерь с воинами и ремесленниками, которые будут «вести здесь свою повседневную жизнь». Если есть желание приобщиться к быту и культуре наших предков — добро пожаловать на фестиваль исторической реконструкции «Братина: Русская глава».
А если задержаться в Магаданской области еще на недельку, то получится застать окружной туристский слет «Больше, чем путешествие». Дни с 14 по 16 августа обещают пройти более чем насыщенно: это и спортивные соревнования, и экскурсии, и мастер-классы. В общем, гости мероприятия и с природой региона познакомятся, и навыки походные расширят.
В поселке Новый Энхалук в Республике Бурятия с 11 по 13 августа можно будет загадать желание на «падающую звезду». Почему именно здесь и в эти даты? Дело в том, что в этот период (в ночь с 12 на 13 августа) достигает пика один из самых ярких метеорных потоков — Персеиды. А наблюдать его лучше там, где нет городской «засветки». Поэтому уже несколько лет любителей астрономии, живой музыки и экотуризма собирает фестиваль «Байкальский звездопад». Здесь, на берегу самого глубокого озера, проходят лекции ученых на астрономические темы, о природе Байкала, проводятся ночные наблюдения и медитации на рассвете, экологические акции и музыкальные концерты.
Возможно, вы планировали посетить Камчатский край? Тогда август — самое время для этого, ведь 14−15 числа здесь пройдет праздник, ставший официальным и довольно узнаваемым — День вулкана. Атмосфера мероприятия, посвященного главному природному символу региона, наполнена духом приключений и единения с природой. Кстати, фестиваль занял I место в Национальной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году Экологии». Так почему бы тоже не стать частью этого сплочения: точка старта, массовое восхождение — и вот Авачинский вулкан уже не просто фон на фотографиях.
Влиться в рок-волну и установить рекорд.
Богатой на события будет и вторая половина августа этого года. Например, к 16 числу ценители творчества, искусства и популярной культуры съедутся в Якутск, где на стадионе «Туймаада» пройдет ежегодный фестиваль YKT GEEK FEST. Проводится он с 2014 года и собирает художников, музыкантов, режиссеров, косплееров и других талантливых людей из разных регионов.
А 22 августа раздастся «Рок над Амуром» — ежегодный музыкальный фестиваль, который проходит в Хабаровске и собирает больше 70 тысяч поклонников живой музыки! Это открытая площадка, которая объединяет легенд отечественной рок-сцены и молодых исполнителей. Например, в прошлом году, помимо конкурсной программы, зрители увидели выступления основателя легендарной группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова и группы «7Б» во главе с Иваном Демьяном. В этом году музыкальный фестиваль пройдет в шестой раз. Ради возможности выступить на главной сцене и побороться за запись мини-альбома было подано более 140 заявок из 12 регионов России, а приглашенными звездами эстрады стали Чичерина и Найк Борзов.
В этот же день Хабаровский край будет встречать любителей праздника вкуса: в поселке Дормидонтовка Вяземского района пройдет XV Фестиваль варенья. Среди разных активностей главными станут «Блин-олимпиада» и «Бабушкино варенье» — атмосферно и по-домашнему уютно.
В Благовещенске на протяжении пяти дней — с 26 по 30 августа — будет проходить гастрономический фестиваль международного уровня «Берега Вкуса». Городская набережная превратится в пространство, наполненное ароматами, пробуждающими аппетит: шеф-повара двух стран (России и Китая) проведут показательные выступления, создадут авторские блюда. Участники мероприятия посоревнуются в скоростном приготовлении и установят новый рекорд. Как, например, в прошлом году: на каждом берегу Амура (в Благовещенске и Хэйхэ) одновременно удалось слепить свыше пяти тысяч пельменей за 20 минут, таким образом, общая цифра достигла 11 254 пельменя, что стало мировым рекордом.
#NEWS_ID=95109/#
Почувствовать ритм страны.
При путешествии в другие регионы нашей большой страны также можно «обернуть» привычные элементы отдыха в контекст предстоящих событий. Возможно, получится посетить в Рязанской области с 3 по 10 августа фестиваль воздухоплавания «Небо России», а в конце месяца (с 26 по 30 августа) фестиваль воздушных шаров «Курортное небо» пройдет уже в Ессентуках. В Переславле-Залесском 7 — 9 августа проведут трехдневный рок-фестиваль на природе «Летчик Фестиваль». А в Иркутской области 14 — 15 августа лучшие популяризаторы страны расскажут о науке во время научпоп-фестиваля «Большие ученые коты».
А еще праздник огурца, фестивали арбуза, погружения в разные исторические периоды через реконструкцию, праздник светового искусства и еще многое-многое другое.