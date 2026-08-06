Хабаровчан в отпуске в августе ждут новые места и культурные события

В поселке Новый Энхалук в Республике Бурятия с 11 по 13 августа можно будет загадать желание на «падающую звезду». Почему именно здесь и в эти даты? Дело в том, что в этот период (в ночь с 12 на 13 августа) достигает пика один из самых ярких метеорных потоков — Персеиды. А наблюдать его лучше там, где нет городской «засветки». Поэтому уже несколько лет любителей астрономии, живой музыки и экотуризма собирает фестиваль «Байкальский звездопад». Здесь, на берегу самого глубокого озера, проходят лекции ученых на астрономические темы, о природе Байкала, проводятся ночные наблюдения и медитации на рассвете, экологические акции и музыкальные концерты.