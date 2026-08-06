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Три бродячие собаки напали на семилетнюю девочку в Приморье

Прокуратура организовала проверку после нападения безнадзорных собак на семилетнюю девочку в Пограничном округе, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Инцидент произошел 4 августа на пересечении улиц Колхозной и Переселенческой в селе Сергеевка. На ребенка набросились три бродячие собаки.

Девочка получила телесные повреждения. Надзорное ведомство оценит, насколько полно ответственные органы исполняли обязанности по отлову животных и обеспечению безопасности населения.

Прокуратура также проконтролирует вопросы возмещения затрат на лечение пострадавшей и выплаты компенсации морального вреда.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ о халатности. Его расследование находится на контроле прокуратуры Пограничного района.