Три бродячие собаки напали на семилетнюю девочку в Приморье

Инцидент произошел 4 августа на пересечении улиц Колхозной и Переселенческой в селе Сергеевка. На ребенка набросились три бродячие собаки.
Девочка получила телесные повреждения. Надзорное ведомство оценит, насколько полно ответственные органы исполняли обязанности по отлову животных и обеспечению безопасности населения.
Прокуратура также проконтролирует вопросы возмещения затрат на лечение пострадавшей и выплаты компенсации морального вреда.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ о халатности. Его расследование находится на контроле прокуратуры Пограничного района.