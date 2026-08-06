В трёх районах Хабаровского края установился пятый класс пожарной опасности

В Хабаровском крае из-за сухой и жаркой погоды в трёх районах установился пятый класс пожарной опасности в лесах. По данным синоптиков, высокий риск возгораний сохраняется в Ванинском муниципальном округе, а также в Ульчском и Солнечном районах. В Николаевском районе — четвёртый класс. В остальных районах региона — второй и третий классы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.