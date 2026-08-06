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В трёх районах Хабаровского края установился пятый класс пожарной опасности

В Ванинском, Ульчском и Солнечном районах объявлен высокий риск лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае из-за сухой и жаркой погоды в трёх районах установился пятый класс пожарной опасности в лесах. По данным синоптиков, высокий риск возгораний сохраняется в Ванинском муниципальном округе, а также в Ульчском и Солнечном районах. В Николаевском районе — четвёртый класс. В остальных районах региона — второй и третий классы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По прогнозам, в ближайшие трое суток (до 7 августа) в регионе ожидаются умеренные осадки, которые могут снизить класс пожарной опасности. Однако до их выпадения риск возгораний остаётся высоким.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. В условиях особого противопожарного режима запрещено разводить открытый огонь и костры. Нельзя проводить огневые работы, сжигать мусор и сухую растительность. Опасно оставлять на открытой местности легковоспламеняющиеся вещества и стекло, которое может сработать как линза на солнце.

Дачникам, владельцам частных домов и земельных участков рекомендуется привести территории в пожаробезопасное состояние: убрать горючий мусор и сухую траву. В случае обнаружения пожара звоните на номера 101 или 112.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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