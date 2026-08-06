В России изменится оформление билетов на общественный транспорт: в чем суть

В России с 1 сентября 2026 года введут единые требования к оформлению билетов на общественный транспорт. Об этом РИА Новости сообщила член Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.
Эксперт уточнила, что изменения связаны не с внешним видом билетов, а с необходимостью сделать их более понятными с юридической точки зрения и лучше защитить права пассажиров.
Доросева добавила, что в новых билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт должны будут указываться данные самого билета, багажной квитанции, документа на ручную кладь, а также заказа-наряда для заказных перевозок.
Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 сентября вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Рабочее время водителей не должно превышать 40 часов в неделю, а продолжительность смены — 10 часов.