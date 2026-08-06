Эксперт Адамовская сообщила, что дневник в некоторых школах не понадобится

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Традиционный бумажный дневник может не понадобиться первокласснику, его наличие и вид зависят от правил конкретного класса и школы. Об этом ТАСС сообщила ученый секретарь ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка», кандидат биологических наук Оксана Адамовская.
По ее словам, в разных образовательных организациях действуют разные подходы. «Необходимость покупки дневника — уточняйте у классного руководителя. В разных классах могут действовать разные требования (к виду дневника, наличию электронного дневника, дополнительным разделам и т.п.)», — рекомендует эксперт.
Адамовская подчеркнула, что этот вопрос входит в общий принцип подготовки к школе: сначала выяснять требования, а уже потом совершать покупки. Это позволяет избежать лишних трат и ненужных запасов, которые не будут использоваться. В остальном набор для первоклассника, по ее словам, остается стандартным и включает форму, ранец, обувь, канцелярию и материалы для творчества.