Эксперт Адамовская сообщила, что дневник в некоторых школах не понадобится

Адамовская подчеркнула, что этот вопрос входит в общий принцип подготовки к школе: сначала выяснять требования, а уже потом совершать покупки. Это позволяет избежать лишних трат и ненужных запасов, которые не будут использоваться. В остальном набор для первоклассника, по ее словам, остается стандартным и включает форму, ранец, обувь, канцелярию и материалы для творчества.