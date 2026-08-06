Трамп: в Белом доме строят большой военный комплекс с секретными объектами

Большой военный комплекс, включающий секретные объекты, возводится в Белом доме, заявил президент США Дональд Трамп.
«Я строю этот большой военный комплекс. Он включает в себя много разных объектов, и о некоторых из них я даже не могу говорить», — сказал Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Лас-Вегасе (штат Невада).
Напомним, на месте восточного крыла исторического комплекса в резиденции американского лидера уже несколько месяцев ведётся строительство нового бального зала. По замыслу Трампа, необходимо расширить и улучшить помещения для проведения крупных мероприятий.
В конце мая президент США опубликовал изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. На сгенерированных фотографиях была показана будущая база БПЛА бального зала. Трамп пояснил, что этот объект будет защищать город Вашингтон.