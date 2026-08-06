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Трамп: в Белом доме строят большой военный комплекс с секретными объектами

Трамп рассказал о возведении в Белом доме большого военного комплекса с объектами, данные которых он не может раскрывать.

Источник: Аргументы и факты

Большой военный комплекс, включающий секретные объекты, возводится в Белом доме, заявил президент США Дональд Трамп.

«Я строю этот большой военный комплекс. Он включает в себя много разных объектов, и о некоторых из них я даже не могу говорить», — сказал Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Лас-Вегасе (штат Невада).

Напомним, на месте восточного крыла исторического комплекса в резиденции американского лидера уже несколько месяцев ведётся строительство нового бального зала. По замыслу Трампа, необходимо расширить и улучшить помещения для проведения крупных мероприятий.

В конце мая президент США опубликовал изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. На сгенерированных фотографиях была показана будущая база БПЛА бального зала. Трамп пояснил, что этот объект будет защищать город Вашингтон.

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