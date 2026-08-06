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В МВД ФРГ назвали инцидент с дроном в аэропорту сценарием гибридной атаки

Глава МВД Германии сообщил, что обнаруженный в аэропорту Лейпцига БПЛА был оснащен взрывчаткой.

Источник: Комсомольская правда

Глава МВД Германии Александер Добриндт высказался по поводу инцидента с беспилотником, который был обнаружен в аэропорту Лейпциг/Галле. Произошедшее он охарактеризовал как «сценарий гибридной атаки».

В интервью журналистам министр внутренних дел страны заявил, что инцидент является крайне серьезным и напрямую связан с безопасностью. По его словам, обнаруженный дрон был оснащен взрывчаткой, что говорит о «принципиально новом уровне угрозы».

«Моя оценка такова: здесь мы имеем дело со сценарием гибридной атаки», — сказал Добриндт.

Ранее в НАТО подтвердили обнаружение дрона в аэропорту Лейпцига/Галле в ФРГ. Источники из органов безопасности сообщили, что БПЛА был носителем взрывчатки с детонатором.

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял, что нет ни одного доказательства якобы кибератак или провокаций со стороны России на территориях европейских стран. По его словам, подобные заявления означают нежелание говорить с Россией как с равным партнером.

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