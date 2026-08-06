Врач Лодзь назвала самые частые причины обращений к психологу

Лодзь отметила, что второй по частоте запрос — панические атаки. Многие люди даже не могут разобрать и дифференцировать свои чувства, когда сталкиваются с ними. Психолог уточнила, что третье по частоте состояние, с которым обращаются люди, — алекситимия, когда пациенты чувствуют тревогу, но не могут ее описать.