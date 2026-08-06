В ГД призвали изменить систему приоритетного поступления олимпиадников в вузы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Приоритетное зачисление победителей олимпиад в вузы не должно лишать возможности поступить на бюджет абитуриентов, хорошо сдавших ЕГЭ. Систему распределения бюджетных мест нужно пересмотреть, заявил ТАСС замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
Депутат напомнил, что призовое место на всероссийской олимпиаде школьников позволяет поступать на бюджет с любыми баллами по ЕГЭ, а призерам университетских олимпиад для этого нужно набрать только 75 баллов только по профильному предмету. В результате выпускники с высокими баллами по ЕГЭ могут не поступить на бюджет, так как большую часть мест занимают олимпиадники.
«Необходимо пересмотреть подходы к поступлению на бюджет для соблюдения баланса и принципа справедливости. Недопустимы ситуации, при которых дети честно готовились к ЕГЭ, сдали его на высокие баллы, но не поступили в университет потому, что все бюджетные места заняли олимпиадники», — сказал Леонов.
Он также отметил, что пока нет правил на случай, если число поступающих олимпиадников выше, чем количество бюджетных мест в вузе. По словам Леонова, этот процесс регулируют сами университеты. «Поэтому обратился к министру науки и высшего образования Валерию Николаевичу Фалькову с просьбой рассмотреть возможность введения единых правил регулирования количества бюджетных мест с тем, чтобы число олимпиадников, которым гарантированно место, не влияло на количество мест в общем бюджетном конкурсе», — добавил парламентарий.