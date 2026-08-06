В ГД призвали изменить систему приоритетного поступления олимпиадников в вузы

Он также отметил, что пока нет правил на случай, если число поступающих олимпиадников выше, чем количество бюджетных мест в вузе. По словам Леонова, этот процесс регулируют сами университеты. «Поэтому обратился к министру науки и высшего образования Валерию Николаевичу Фалькову с просьбой рассмотреть возможность введения единых правил регулирования количества бюджетных мест с тем, чтобы число олимпиадников, которым гарантированно место, не влияло на количество мест в общем бюджетном конкурсе», — добавил парламентарий.