Губернатор американского штата Индиана Майк Браун еще на 30 дней продлил режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики, в том числе из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам РФ.
Согласно тексту указа, в последние недели боевые действия расширились, а объемы переработки нефти в России в июле сократились. На этом фоне режим ЧС в сфере энергетики продлен на территории всех округов Индианы.
Продление режима ЧС также предусматривает временную приостановку сбора двух видов налогов на топливо в штате — налога на использование бензина и акциза на бензин. Документ вступает в силу 7 августа и будет действовать до 5 сентября 2026 года.
Ранее KP.RU сообщал, что выйти из энергетического кризиса Европе и США не представляется возможным без энергетики России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что 10 миллиардов американских долларов от энергопоставок не будут лишними для российского бюджета.