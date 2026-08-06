6 августа в Иркутске ожидается до +32, по области до +34

6 августа в Иркутской области ожидается переменная облачность. В большинстве районов осадков не прогнозируется, однако днём в западных территориях местами возможны небольшие дожди с грозами.
— Утром в отдельных муниципалитетах вероятны туманы. Ветер будет дуть с северо-востока и юго-востока со скоростью 5−10 метров в секунду, утром и днём порывы могут достигать 14 метров в секунду, — сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Ночью температура воздуха составит +15…+20, в низинах столбики термометров могут опуститься до +5…+10. Днём воздух прогреется до +29…+34, а при облачной погоде — до +20…+25.
В Иркутске также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 4−9 м/с, днём усилится до 7−12 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+19, днём — +30…+32.
Жителям и гостям региона рекомендуют учитывать погодные условия при планировании активностей на открытом воздухе и быть внимательными во время возможных гроз.