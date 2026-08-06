6 августа в Иркутске ожидается до +32, по области до +34

— Утром в отдельных муниципалитетах вероятны туманы. Ветер будет дуть с северо-востока и юго-востока со скоростью 5−10 метров в секунду, утром и днём порывы могут достигать 14 метров в секунду, — сообщили в Иркутском Гидрометцентре.