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6 августа в Иркутске ожидается до +32, по области до +34

Днём в западных районах возможны небольшие дожди и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 78% 760 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

6 августа в Иркутской области ожидается переменная облачность. В большинстве районов осадков не прогнозируется, однако днём в западных территориях местами возможны небольшие дожди с грозами.

— Утром в отдельных муниципалитетах вероятны туманы. Ветер будет дуть с северо-востока и юго-востока со скоростью 5−10 метров в секунду, утром и днём порывы могут достигать 14 метров в секунду, — сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Ночью температура воздуха составит +15…+20, в низинах столбики термометров могут опуститься до +5…+10. Днём воздух прогреется до +29…+34, а при облачной погоде — до +20…+25.

В Иркутске также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 4−9 м/с, днём усилится до 7−12 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+19, днём — +30…+32.

Жителям и гостям региона рекомендуют учитывать погодные условия при планировании активностей на открытом воздухе и быть внимательными во время возможных гроз.