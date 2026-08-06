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Залужный заявил, что Украина исчерпала ресурс нововведений на поле боя

Украина исчерпала ресурс нововведений на поле боя. Об этом в среду, 5 августа, высказался бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Британии Валерий Залужный.

Украина исчерпала ресурс нововведений на поле боя. Об этом в среду, 5 августа, высказался бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Британии Валерий Залужный.

— В этом году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что Tomahawk, ядерного оружия, авианосцев, F-35, которые есть на вооружении Североатлантическом альянсе, и применила доктрины их применения. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, — заявил он на общем совещании послов в Киеве, передает РИА Новости.

Ранее Валерий Залужный объяснил свои слова о том, что Украина не окажется в составе НАТО. Посол сказал, что он «за альянс», но считает, что блоку необходимо начать адаптироваться под современные реалии.

По его словам, «к НАТО возникает много вопросов как к блоку, который охранял старый мир». Залужный считает, что с точки зрения доктрины Североатлантический альянс по-прежнему остается во временах конца Второй мировой войны.

3 августа Залужный назвал сказками разговоры о возможности вступления Украины в НАТО, раскритиковал альянс и сказал, что Киеву понадобится еще много времени, чтобы достичь уровня России в сфере ВПК.

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