Залужный заявил, что Украина исчерпала ресурс нововведений на поле боя

— В этом году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что Tomahawk, ядерного оружия, авианосцев, F-35, которые есть на вооружении Североатлантическом альянсе, и применила доктрины их применения. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие, — заявил он на общем совещании послов в Киеве, передает РИА Новости.