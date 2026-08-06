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Роспотребнадзор рассказал, как обжаловать штраф после поездки на самокате

Роспотребнадзор: арендатор самоката может потребовать возврат денег за штраф.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пользователь арендованного самоката в случае необоснованного списания денег после завершения поездки, например, за спорный штраф или парковку, вправе потребовать возврат средств, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

«Если после завершения аренды самоката с банковской карты были списаны денежные средства, с которыми потребитель не согласен, рекомендуется запросить документы и сведения, подтверждающие основания начисления соответствующей суммы; направить письменную претензию с требованием возврата неправомерно списанных средств», — говорится в сообщении.

Так, необоснованное и незаконное списание денежных средств может возникнуть при якобы незавершенной поездке, нарушении парковки либо иных штрафах, или повреждениях, которые не причинялись.

В ведомстве пояснили, что также необходимо сохранить переписку, фотографии, маршрут поездки, сведения из мобильного приложения, банковские документы и иные доказательства. При отказе исполнителя удовлетворить законные требования обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

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