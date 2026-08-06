В Хабаровске грузовик столкнулся с поездом на переезде на улице Сидоренко

В Хабаровске на регулируемом железнодорожном переезде на путях необщего пользования в районе улицы Сидоренко произошло столкновение грузового автомобиля с грузовым поездом. Инцидент случился 5 августа. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.