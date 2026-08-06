Землетрясение в Японии: толчки у Кумамото достигли магнитуды 5,1

На юго-западе Японского архипелага сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,1. Как информирует национальное метеорологическое управление, эпицентр сейсмического события располагался в районе префектуры Кумамото.
Очаг землетрясения, по данным ведомства, залегал на глубине 10 километров. Оперативные службы страны начали проверку объектов инфраструктуры в регионе.
На момент публикации сведений о жертвах или значительных разрушениях в результате природного явления не поступало. Угроза возникновения цунами для прибрежных территорий не объявлялась.
Ранее мы писали: Сотни жертв за 53 дня: NBC раскрыл последствия ударов США по Йемену.
Читайте также: Аэропорт Внуково работает по спецсогласованию.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.