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Землетрясение в Японии: толчки у Кумамото достигли магнитуды 5,1

На юго-западе Японского архипелага сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,1.

На юго-западе Японского архипелага сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,1. Как информирует национальное метеорологическое управление, эпицентр сейсмического события располагался в районе префектуры Кумамото.

Очаг землетрясения, по данным ведомства, залегал на глубине 10 километров. Оперативные службы страны начали проверку объектов инфраструктуры в регионе.

На момент публикации сведений о жертвах или значительных разрушениях в результате природного явления не поступало. Угроза возникновения цунами для прибрежных территорий не объявлялась.

Ранее мы писали: Сотни жертв за 53 дня: NBC раскрыл последствия ударов США по Йемену.

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