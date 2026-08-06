Прошедший июль в России стал самым жарким за всю историю наблюдений

Особенно теплым месяц был в азиатской части страны, что и сказалось на статистических данных. В Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах среднемесячные температуры оказались выше средних на 2−3 градуса. При этом в европейской части России июль выдался прохладным, на ряде территорий было на градус холоднее обычного.