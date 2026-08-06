Прошедший июль в России стал самым жарким за всю историю наблюдений

Прошедший июль в России оказался самым теплым за все время метеонаблюдений — то есть, с 1891 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Особенно теплым месяц был в азиатской части страны, что и сказалось на статистических данных. В Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах среднемесячные температуры оказались выше средних на 2−3 градуса. При этом в европейской части России июль выдался прохладным, на ряде территорий было на градус холоднее обычного.
Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температуры июля 2026 года оказались выше рекордных 2010 года, повторенных в 2024 году.
Напомним, в Хабаровском крае начался сезон дождей.