Лантратова заявила, что судьба 302 курян неизвестна после вторжения

Судьба 302 жителей приграничных районов Курской области до сих пор остается неизвестной после вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Омбудсмен отметила, что одним из самых сложных вопросов с первых дней событий стал поиск людей, с которыми была потеряна связь.
«Судьба 302 человек до сих пор остается неизвестной», — сказала Лантратова для ТАСС, подчеркнув, что работа по установлению местонахождения пропавших жителей продолжается.
Ранее KP.RU сообщал, что пять жителей Курской области, захваченные в украинский плен в 2024 году, вернулись на родину. На белорусской границе курян встретили Лантратова, сотрудники комитета региональной безопасности и медики.