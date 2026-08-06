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Лантратова заявила, что судьба 302 курян неизвестна после вторжения

Омбудсмен сообщила, что поиски жителей Курского приграничья продолжаются.

Источник: Комсомольская правда

Судьба 302 жителей приграничных районов Курской области до сих пор остается неизвестной после вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Омбудсмен отметила, что одним из самых сложных вопросов с первых дней событий стал поиск людей, с которыми была потеряна связь.

«Судьба 302 человек до сих пор остается неизвестной», — сказала Лантратова для ТАСС, подчеркнув, что работа по установлению местонахождения пропавших жителей продолжается.

Ранее KP.RU сообщал, что пять жителей Курской области, захваченные в украинский плен в 2024 году, вернулись на родину. На белорусской границе курян встретили Лантратова, сотрудники комитета региональной безопасности и медики.

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