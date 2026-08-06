Историк Носков разъяснил, как японцы могли простить США трагедию в Хиросиме

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Японцам на протяжении многих лет внушают мысль, что трагедия в Хиросиме имела позитивное значение для страны, при этом потеря страха перед ядерным оружием вызывает тревогу, так как оно является одной из ключевых угроз современному миру. Такое мнение выразил ТАСС заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Владимир Носков.
6 августа отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, также известный как День Хиросимы. Эта неофициальная памятная дата приурочена ко дню первого боевого применения ядерного оружия в Хиросиме в 1945 году, а также к первой международной конференции за запрещение ядерного оружия, проведенной в этом японском городе в 1955 году.
«Если мы откроем западную Википедию, мы увидим такой интересный момент, что капитуляцию Японии связывают с применением ядерного оружия Долгое время, да фактически и сейчас, Япония находится либо в оккупированном положении, либо в положении страны-сателлита Соединенных Штатов. На протяжении многих лет и поколений пестуют в головах японцев нарратив о том, что применение ядерного оружия по их стране имело позитивное влияние в целом для истории Японии», — сказал Носков.
Он отметил, что после развала Советского Союза, после крушения двуполярной мировой системы международных отношений произошла определенная амнезия и потеря страха перед ядерным оружием. Во многих военных доктринах, в частности, в США в рамках концепции использования ядерного оружия, произошли определенные сдвиги, которые приближают стрелку часов Судного дня. Все это вызывает тревогу, подчеркнул историк.
По его словам, ядерное оружие является одной из ключевых угроз современному мироустройству и в целом существованию человечества.