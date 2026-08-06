«Если мы откроем западную Википедию, мы увидим такой интересный момент, что капитуляцию Японии связывают с применением ядерного оружия Долгое время, да фактически и сейчас, Япония находится либо в оккупированном положении, либо в положении страны-сателлита Соединенных Штатов. На протяжении многих лет и поколений пестуют в головах японцев нарратив о том, что применение ядерного оружия по их стране имело позитивное влияние в целом для истории Японии», — сказал Носков.