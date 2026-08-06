Боня покинула ретрит в Португалии после новостей о смерти альпиниста Пурджи

После новостей о гибели в горах известного блогера-альпиниста Нирмала Пурджи телеведущая Виктория Боня решила уехать с ретрита в Португалии домой.
— Я еду домой, уехала с ретрита, потому что не могу справиться. Хочу пережить эмоции, которые у меня есть. На ретрите такое было сильное поле, что ту боль, которую я испытывала, просто прожила от А до Я — через сердце, через свою душу. Хочу побыть одна немного, — написала она в соцсети.
1 августа стало известно, что Нирмал Пурджа погиб в результате схода лавины на горе Броуд-Пик.
31 июля Виктория Боня, покорившая вершину Эвереста, в своих соцсетях высказалась о пропаже десяти альпинистов на Броуд-Пике, среди которых был Нирмал Пурджа. Блогерша заявила, что он был человеком, который когда-то влюбил ее в горы.
Ночью СМИ сообщили о пропаже десяти альпинистов из разных стран после схода лавины на горе Броуд-Пик (8051 метр) в Центральной Азии. Под руководством Нирмала Пурджи группа отправилась покорять один из 14 «восьмитысячников» мира — Броуд-Пик. Среди пропавших — граждане США, КНР, Непала, Пакистана и Омана.
Нирмал Пурджа — один из самых известных альпинистов. В 2019 году в рамках проекта Project Possible он установил мировой рекорд, покорив все 14 «восьмитысячников» планеты за шесть месяцев и шесть дней.