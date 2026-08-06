Боня покинула ретрит в Португалии после новостей о смерти альпиниста Пурджи

— Я еду домой, уехала с ретрита, потому что не могу справиться. Хочу пережить эмоции, которые у меня есть. На ретрите такое было сильное поле, что ту боль, которую я испытывала, просто прожила от А до Я — через сердце, через свою душу. Хочу побыть одна немного, — написала она в соцсети.