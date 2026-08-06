Заразили в онкодиспансере гепатитом: пациентка отсудила 700 тысяч

В ходе судебного разбирательства было установлено, что инфекция также была обнаружена у других пациентов, проходивших аналогичное исследование в этом же диспансере. После выявления факта заражения работа кабинета компьютерной томографии была приостановлена решением суда на 30 суток за административное правонарушение.