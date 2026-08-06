Заразили в онкодиспансере гепатитом: пациентка отсудила 700 тысяч

В Петропавловске-Камчатском городской суд обязал онкологический диспансер выплатить компенсацию местной жительнице, которая заразилась гепатитом С в этом медучреждении. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте суда.
Истица, гражданка Б., обратилась в суд с иском к Камчатскому краевому онкологическому диспансеру и региональному минздраву. По данным материала дела, в стенах учреждения ей провели компьютерную томографию с внутривенным контрастированием. Сразу после этой диагностической процедуры у пациентки был выявлен вирус гепатита С.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что инфекция также была обнаружена у других пациентов, проходивших аналогичное исследование в этом же диспансере. После выявления факта заражения работа кабинета компьютерной томографии была приостановлена решением суда на 30 суток за административное правонарушение.
Региональные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту халатности. В материалах дела фигурируют неустановленные должностные лица онкодиспансера, чьи действия привели к заражению пациентов вирусной инфекцией.
Как сообщили в пресс-службе суда, постановлением от 18 января 2025 года гражданка Б. уже признана потерпевшей по данному уголовному делу.
Рассмотрев гражданский иск, суд постановил взыскать с краевого онкологического диспансера в пользу женщины денежные средства: 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 7 327 рублей, потраченных на приобретение необходимых лекарственных препаратов.
На данный момент судебное решение еще не обжаловано и не вступило в законную силу. У сторон есть месяц для подачи апелляционной жалобы.
Ранее мы писали: Утонувшего мужчину нашли на побережье Сахалина.
Читайте также: Краснокнижного хищника убили в Приморье: полиция ищет браконьеров.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.