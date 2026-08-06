Все больше жителей Европы рассматривают возможность переезда в Россию из-за недовольства ситуацией в своих странах. Об этом заявил зампред жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.
«Все больше и больше людей в Европе, в том числе во Франции, хотят переехать в Россию. Они больше не находят себе места в своей стране, которую покинули моральные ценности», — сказал он для РИА Новости.
Де Голль затронул тему безопасности детей во Франции. Он указал на существование серьезной проблемы с преступлениями против несовершеннолетних. По его мнению, европейским обществам необходимо объединиться для решения внутренних проблем.
Ранее KP.RU сообщал, что тысячи украинцев, оказавшихся в Европе после 2022 года, рассматривают возможность переезда в Россию. Дипломат Геннадий Овечко уточнил, что подобная тенденция сохраняется на протяжении длительного времени.