Жара, ливни и грозы ждут Хабаровский край 6 августа

В Хабаровском крае 6 августа температура будет меняться от +13 в Охотске до +32 в Вяземском и Амурске, а в нескольких городах пройдут дожди и грозы. Наиболее сильные осадки ожидаются вечером в Комсомольске-на-Амуре и Амурске, следует из данных погодного сервиса GISMETEO.
В Хабаровске ночью и утром будет около +24… +25, днём воздух прогреется до +29. Небольшие дожди возможны около 10:00, 13:00 и вечером, ветер будет дуть со скоростью до трёх метров в секунду с порывами до пяти.
В Комсомольске-на-Амуре дождь прогнозируется практически на весь день, после полудня возможны грозы. К 16:00 потеплеет до +28, но вечером температура резко опустится до +18… +16, а южный ветер усилится до девяти метров в секунду с порывами до 13.
В Бикине после ночных +23 воздух постепенно прогреется до +31. Кратковременные дожди будут идти с утра до позднего вечера, при этом ветер останется слабым — не более одного метра в секунду с порывами до пяти.
В Вяземском утро окажется прохладнее — около +21, однако к 16:00 столбики термометров поднимутся до +32. Большая часть дня пройдёт без осадков, небольшой дождь ожидается лишь вечером, порывы ветра могут достигать девяти метров в секунду.
В Амурске ночью пройдут дожди, утром возможен туман, а днём распогодится и потеплеет до +31… +32. Вечером город накроет гроза с сильным дождём, после которой температура упадёт до +18, а к 22:00 — до +15. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду.
В Советской Гавани утро будет туманным, температура повысится с +17 до +25 к середине дня. Вечером похолодает до +17, небольшой дождь ожидается около 22:00, порывы ветра составят до восьми метров в секунду.
В Николаевске-на-Амуре будет прохладно — от +14 до +17. Дождь начнётся после полудня и продолжится до конца дня, южный ветер усилится до четырёх метров в секунду с порывами до восьми.
В Охотске почти весь день сохранится около +16, а поздним вечером температура опустится до +13. Небольшой дождь пройдёт ночью, после чего будет преимущественно облачно и без осадков, порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.