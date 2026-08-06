Жара, ливни и грозы ждут Хабаровский край 6 августа

В Хабаровском крае 6 августа температура будет меняться от +13 в Охотске до +32 в Вяземском и Амурске, а в нескольких городах пройдут дожди и грозы. Наиболее сильные осадки ожидаются вечером в Комсомольске-на-Амуре и Амурске, следует из данных погодного сервиса GISMETEO.