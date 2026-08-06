Во Франции нашли кота, пропавшего 17 лет назад

Раньше Моцарт уже мог исчезать на несколько дней, но каждый раз возвращался. Однако в 2009 году кот пропал окончательно, и хозяйка долгие годы ничего не знала о его судьбе. Предполагается, что всё это время животное жило у другой семьи, которая приютила его. Несмотря на возраст, Моцарт оказался здоров, а вскоре его планируют передать настоящей хозяйке через организации по защите животных.