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Во Франции нашли кота, пропавшего 17 лет назад

Во Франции произошла неожиданная встреча спустя 17 лет разлуки — жительница Дижона узнала, что её кот Моцарт всё это время был жив. Животное нашли волонтёры, которые помогали спасать питомцев после лесных пожаров в департаменте Жиронда.

Источник: Life.ru

Как сообщает Figaro, 18-летнего кота обнаружили в доме в коммуне Леж-Кап-Ферре. Волонтёры проверили микрочип животного и выяснили, что оно зарегистрировано на прежнюю хозяйку, после чего связались с ней.

«Волонтёры, проводившие операции по спасению животных, пострадавших от пожаров, нашли в доме в Леж-Кап-Ферре восемнадцатилетнего кота по кличке Моцарт, потерянного в 2009 году в Бордо своей хозяйкой», — говорится в публикации.

Раньше Моцарт уже мог исчезать на несколько дней, но каждый раз возвращался. Однако в 2009 году кот пропал окончательно, и хозяйка долгие годы ничего не знала о его судьбе. Предполагается, что всё это время животное жило у другой семьи, которая приютила его. Несмотря на возраст, Моцарт оказался здоров, а вскоре его планируют передать настоящей хозяйке через организации по защите животных.

Ранее Life.ru писал о коте Тосте из США, который выжил после разрушительного пожара в жилом доме. Животное трое суток просидело в шкафу среди обломков здания, пока спасатели не нашли его во время разбора завалов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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