Шесть человек эвакуировали из-за пожара в квартире в Хабаровске

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, однако пожарные 15 раз выезжали на техногенные возгорания. Два пожара произошли в жилых помещениях, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
На улице Чехова в Хабаровске огонь вспыхнул в квартире. На кухне полностью выгорел холодильник и пострадал гарнитур, общая площадь возгорания составила десять квадратных метров.
Пожарные справились с огнём за пять минут. Из подъезда по лестничным маршам вывели шесть человек, в том числе двоих детей. Никто из жильцов не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.
Ещё один пожар произошёл на Локомотивном проезде, где у легкового автомобиля полностью выгорели моторный отсек и капот. Пламя распространилось на пять квадратных метров, на ликвидацию потребовалось около получаса. Обошлось без пострадавших.