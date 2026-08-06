Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек эвакуировали из-за пожара в квартире в Хабаровске

Причину возгорания устанавливают специалисты.

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, однако пожарные 15 раз выезжали на техногенные возгорания. Два пожара произошли в жилых помещениях, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На улице Чехова в Хабаровске огонь вспыхнул в квартире. На кухне полностью выгорел холодильник и пострадал гарнитур, общая площадь возгорания составила десять квадратных метров.

Пожарные справились с огнём за пять минут. Из подъезда по лестничным маршам вывели шесть человек, в том числе двоих детей. Никто из жильцов не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Ещё один пожар произошёл на Локомотивном проезде, где у легкового автомобиля полностью выгорели моторный отсек и капот. Пламя распространилось на пять квадратных метров, на ликвидацию потребовалось около получаса. Обошлось без пострадавших.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше