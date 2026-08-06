Врачи Владивостока победили редкую патологию и сохранили шанс на материнство пациентке

Напомним, что недавно врачи гинекологического отделения родильного дома № 3 Владивостока спасли жизнь молодой пациентке и сохранили ее репродуктивное здоровье, проведя сложную органосохраняющую операцию. Женщина поступила в медучреждение с крайне редкой патологией, которая без своевременного вмешательства могла привести к осложнениям и стоила бы ей не только возможности стать матерью, но и жизни.