Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи Владивостока победили редкую патологию и сохранили шанс на материнство пациентке

Специалисты провели операцию, применив малоинвазивный метод.

Источник: PrimaMedia.ru

Благодаря экстренному вмешательству гинекологов Владивостокского роддома № 3 34-летняя жительница Находки избежала разрыва матки и фатального кровотечения. При этом медики применили щадящую технологию, которая позволила сохранить детородный орган, сегодня женщина уже выписана домой к семье, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

«Учитывая молодой возраст женщины и её желание в будущем иметь детей, мы выполнили операцию малоинвазивным, лапароскопическим методом. Это позволило устранить опасное состояние и сохранить репродуктивную функцию», — приводит пресс-служба слова заведующей гинекологическим отделением роддома № 3 Елены Федоренко.

Жительницу Находки доставили в клинический роддом № 3 Владивостока в экстренном порядке — у неё заподозрили интерстициальную форму внематочной беременности. Это редкий вариант, когда эмбрион закрепляется в самой узкой части трубы, проходящей сквозь толщу маточной стенки. Без вмешательства такое состояние грозит разрывом органа и смертельным кровотечением.

Благодаря оперативной диагностике, совместной работе гинекологов и специалистов УЗИ, опасение подтвердилось, и пациентку сразу направили в операционную. Хирурги выбрали лапароскопию: через небольшие проколы они удалили патологическое образование, не травмируя здоровые ткани.

Операция прошла без осложнений. Сейчас женщина уже выписана и вернулась домой.

Выявляемость болезней репродуктивной системы у детей в Приморье не превышает 30% — врачи.

Специалисты отмечают, что многие риски остаются скрытыми, а родители часто игнорируют профилактические осмотры.

Напомним, что недавно врачи гинекологического отделения родильного дома № 3 Владивостока спасли жизнь молодой пациентке и сохранили ее репродуктивное здоровье, проведя сложную органосохраняющую операцию. Женщина поступила в медучреждение с крайне редкой патологией, которая без своевременного вмешательства могла привести к осложнениям и стоила бы ей не только возможности стать матерью, но и жизни.