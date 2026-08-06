Врачи Владивостока победили редкую патологию и сохранили шанс на материнство пациентке

Благодаря экстренному вмешательству гинекологов Владивостокского роддома № 3 34-летняя жительница Находки избежала разрыва матки и фатального кровотечения. При этом медики применили щадящую технологию, которая позволила сохранить детородный орган, сегодня женщина уже выписана домой к семье, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«Учитывая молодой возраст женщины и её желание в будущем иметь детей, мы выполнили операцию малоинвазивным, лапароскопическим методом. Это позволило устранить опасное состояние и сохранить репродуктивную функцию», — приводит пресс-служба слова заведующей гинекологическим отделением роддома № 3 Елены Федоренко.
Жительницу Находки доставили в клинический роддом № 3 Владивостока в экстренном порядке — у неё заподозрили интерстициальную форму внематочной беременности. Это редкий вариант, когда эмбрион закрепляется в самой узкой части трубы, проходящей сквозь толщу маточной стенки. Без вмешательства такое состояние грозит разрывом органа и смертельным кровотечением.
Благодаря оперативной диагностике, совместной работе гинекологов и специалистов УЗИ, опасение подтвердилось, и пациентку сразу направили в операционную. Хирурги выбрали лапароскопию: через небольшие проколы они удалили патологическое образование, не травмируя здоровые ткани.
Операция прошла без осложнений. Сейчас женщина уже выписана и вернулась домой.
Выявляемость болезней репродуктивной системы у детей в Приморье не превышает 30% — врачи.
Специалисты отмечают, что многие риски остаются скрытыми, а родители часто игнорируют профилактические осмотры.
Напомним, что недавно врачи гинекологического отделения родильного дома № 3 Владивостока спасли жизнь молодой пациентке и сохранили ее репродуктивное здоровье, проведя сложную органосохраняющую операцию. Женщина поступила в медучреждение с крайне редкой патологией, которая без своевременного вмешательства могла привести к осложнениям и стоила бы ей не только возможности стать матерью, но и жизни.