Что сегодня происходит с бензином в Новосибирске: онлайн-мониторинг

Ажиотажный спрос постепенно сходит на нет. Если ещё вчера утром на многих заправках выстраивались колонны из десятков машин, то сегодня очереди заметно уменьшились. На большинстве АЗС в центре города и спальных районах можно заправиться практически без ожидания. Появился бензин марок АИ-92 и АИ-95. Дефицит дизельного топлива сохраняется, но и здесь наметилось улучшение — на ряде заправок солярка уже появилась в продаже, хотя и с ограничениями по объёму. Участники рынка связывают стабилизацию с нормализацией поставок с нефтеперерабатывающих заводов. Эксперты ожидают, что в ближайшие дни цены продолжат снижаться и в конечном итоге вернутся к дореформенным значениям, однако точные сроки полного восстановления рынка пока называют осторожно.