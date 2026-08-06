Двоих юных пациентов из отдаленных районов края спасли в Приморье

В Приморье специалисты центра медицины катастроф и детской краевой больницы № 1 помогли двум юным пациентам из отдаленных районов края. Детей эвакуировали во Владивосток санавиацией. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Сначала помощь понадобилась 16-летней девушке из села Устиновка, которая лечилась от обострения хронического пиелонефрита. Для продолжения терапии ее перевезли во Владивосток на вертолете. Девушку встретили реаниматолог и фельдшер, которые быстро доставили ее в краевую больницу.
На следующий день вертолет вылетел в Находку за шестилетним мальчиком. У ребенка диагностировали острый мезаденит — воспаление лимфоузлов кишечника. Врачи транспортировали пациента во Владивосток без ухудшения состояния.
«Коллеги из КДКБ № 1 провели юным пациентам двухнедельный курс лечения — оба выписаны с заметным улучшением состояния», — рассказали в КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Владивостока».
Медики поблагодарили всех коллег за слаженную работу, которая помогла вовремя спасти здоровье детей.