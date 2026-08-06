Двоих юных пациентов из отдаленных районов края спасли в Приморье

Сначала помощь понадобилась 16-летней девушке из села Устиновка, которая лечилась от обострения хронического пиелонефрита. Для продолжения терапии ее перевезли во Владивосток на вертолете. Девушку встретили реаниматолог и фельдшер, которые быстро доставили ее в краевую больницу.