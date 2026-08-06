Десять человек пострадали в ДТП в Хабаровском крае за сутки

В Хабаровском крае 5 августа зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы получили десять человек. Семеро пострадали в результате съезда автомобиля с дороги, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Кроме этого происшествия, за сутки на дорогах края произошли два столкновения автомобилей и один наезд на пешехода. К счастью, обошлось без погибших.
Во время рейдов инспекторы выявили 353 нарушения правил дорожного движения. От управления отстранили 15 нетрезвых водителей, в том числе четверых в Хабаровске.
Ещё 18 автомобилистов не уступили дорогу людям на пешеходных переходах, а десять пешеходов нарушили правила перехода проезжей части. За руль без водительских прав или после их лишения сели 23 человека, семерых из них остановили в краевой столице.