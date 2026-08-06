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Пенсионер сбил 9-летнего мальчика на «зебре» в Комсомольске

Вчера вечером у дома № 36 на Октябрьском проспекте в Комсомольске-на-Амуре 88-летний мужчина за рулем Ford сбил мальчика на самокате. Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он получил переломом бедра и был госпитализирован.

Вчера вечером у дома № 36 на Октябрьском проспекте в Комсомольске-на-Амуре 88-летний мужчина за рулем Ford сбил мальчика на самокате. Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он получил переломом бедра и был госпитализирован.