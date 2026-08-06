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Врачи борются за здоровье шестилетнего мальчика, выпавшего из окна третьего этажа в Приморье

5 августа в Артемовскую городскую больницу на скорой привезли шестилетнего мальчика, который выпал из окна третьего этажа. Маленький пациент находится на ИВЛ в тяжелом состоянии в реанимации. Уже проведены необходимые обследования, сейчас врачи пытаются стабилизировать состояние ребенка. К спасению присоединились ведущие краевые специалисты. Решается вопрос о переводе в медучреждение третьего уровня.

5 августа в Артемовскую городскую больницу на скорой привезли шестилетнего мальчика, который выпал из окна третьего этажа. Маленький пациент находится на ИВЛ в тяжелом состоянии в реанимации. Уже проведены необходимые обследования, сейчас врачи пытаются стабилизировать состояние ребенка. К спасению присоединились ведущие краевые специалисты. Решается вопрос о переводе в медучреждение третьего уровня.