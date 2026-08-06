В Хабаровске молодого человека будут судить за продажу боевого пистолета через мессенджер

Он предложил своему знакомому из Уфы купить пистолет за 50 тысяч рублей. Получив согласие, попросил продавца перенаправить посылку на новый адрес. Когда отправление поступило в Хабаровск, сотрудники полиции обнаружили оружие и заменили его на муляж. Посылка проследовала в конечный пункт выдачи. Когда получатель пришёл за заказом, его задержали.