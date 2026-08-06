Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы остановили из-за атаки ВСУ

Временно ограничено движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы», — написал он в мессенджере Max.
Евраев уточнил, что перекрыт участок дороги от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Он призвал жителей по возможности отказаться от поездок в этом направлении.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим дронами атаковал Ярославскую область. Средства ПВО сбили 40 дронов. В результате ударов противника ранения получил один мирный житель. Были повреждены легковые автомобили.