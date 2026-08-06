Жители края смогут заказывать лекарства по рецептам и вести дневники здоровья на платформе «Доброхаб»

На платформе «Доброхаб» появились новые сервисы — «Электронные рецепты» и подсервис «Дневник здоровья». С их помощью пользователи смогут сразу видеть все назначения, выписанные врачами, в реальном времени. Другое нововведение — интеллектуальный контроль заказов лекарств, по которому можно отследить весь путь препарата от его заказа до получения. «Дневник здоровья» включает в себя ключевые показатели организма (давление, уровень глюкозы в крови, температуру, пульс, вес), график приема лекарств с напоминаниями, возможность прикрепления комментариев с фотографиями о самочувствии и хранение рекомендаций от специалистов. Всю эту информацию можно предоставить врачу на приеме. «Запуск сервиса “Электронный рецепт” — это не просто цифровизация отдельной услуги, а важный шаг в построении единой государственной IT-платформы региона. Мы создаем бесшовный обмен данными между медицинскими учреждениями и аптечными сетями, полностью исключая бумажный документооборот», — прокомментировали в министерстве цифрового развития и связи края. В планах доработка системы автоматической загрузкой результатов анализов и расширение возможностей телемедицинских консультаций. Платформа «Доброхаб» — единая региональная цифровая экосистема Хабаровского края, предназначенная для предоставления гражданам государственных, муниципальных и социальных услуг в электронном виде.