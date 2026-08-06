Глава МВД Добриндт: Инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига был гибридной атакой

Ранее в издании Bild сообщили, что сотрудник наземной службы аэропорта Лейпцига самостоятельно перехватил БПЛА с самодельной взрывчаткой в небе над авиагаванью. Специалист заметил низко летящий беспилотник на летном поле. Он «опустил его на землю, удерживал там». В материале при этом не уточняется, воспользовался ли он какими-либо подручными инструментами или предметами, чтобы остановить БПЛА.