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Глава МВД Добриндт: Инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига был гибридной атакой

Инцидент с БПЛА, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле, нужно расценивать как «сценарий гибридной атаки». Об этом в среду, 5 августа, заявил глава МВД ФРГ Александер Добриндт.

Инцидент с БПЛА, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле, нужно расценивать как «сценарий гибридной атаки». Об этом в среду, 5 августа, заявил глава МВД ФРГ Александер Добриндт.

По его словам, ночью на территории аэропорта обнаружили дрон, который был оснащен взрывчаткой. Прибывшие на место ЧП специалисты-взрывотехники обезвредили взрывное устройство.

— Я считаю, что мы имеем дело со сценарием гибридной атаки. Это принципиально новый уровень угрозы, — цитирует Добриндта Reuters.

Расследованием инцидента занимаются Единый центр защиты от гибридных угроз и Единый центр защиты от беспилотников.

Ранее в издании Bild сообщили, что сотрудник наземной службы аэропорта Лейпцига самостоятельно перехватил БПЛА с самодельной взрывчаткой в небе над авиагаванью. Специалист заметил низко летящий беспилотник на летном поле. Он «опустил его на землю, удерживал там». В материале при этом не уточняется, воспользовался ли он какими-либо подручными инструментами или предметами, чтобы остановить БПЛА.

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