Глава МВД Добриндт: Инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига был гибридной атакой

По его словам, ночью на территории аэропорта обнаружили дрон, который был оснащен взрывчаткой. Прибывшие на место ЧП специалисты-взрывотехники обезвредили взрывное устройство.
— Я считаю, что мы имеем дело со сценарием гибридной атаки. Это принципиально новый уровень угрозы, — цитирует Добриндта Reuters.
Расследованием инцидента занимаются Единый центр защиты от гибридных угроз и Единый центр защиты от беспилотников.
Ранее в издании Bild сообщили, что сотрудник наземной службы аэропорта Лейпцига самостоятельно перехватил БПЛА с самодельной взрывчаткой в небе над авиагаванью. Специалист заметил низко летящий беспилотник на летном поле. Он «опустил его на землю, удерживал там». В материале при этом не уточняется, воспользовался ли он какими-либо подручными инструментами или предметами, чтобы остановить БПЛА.