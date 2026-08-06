Огород с сюрпризом: женщина растила на даче 400 кустов конопли

В селе Раздольное Биробиджанского района сотрудники полиции пресекли деятельность местной жительницы, организовавшей на своем приусадебном участке плантацию запрещенных растений. В ходе рейда правоохранители изъяли 395 кустов конопли, сообщает официальный телеграм-канал УМВД по Еврейской автономной области.
Основанием для визита полицейских стала анонимная информация о том, что владельцы одного из участков в садоводческом товариществе используют землю для выращивания наркосодержащих культур. При обследовании территории дома оперативники обнаружили в огороде 50-летней хозяйки кусты дикорастущей конопли. Насаждения носили явные следы культивации — женщина ухаживала за растениями.
В ходе осмотра домовладения полицейские также нашли миску с веществом бурого цвета и полимерный пакет с растительной массой. Проведенная экспертиза подтвердила, что в свертке находилось 347,2 грамма марихуаны.
Сама подозреваемая в беседе с сотрудниками пояснила, что иногда употребляет смесь табака с марихуаной. По словам женщины, в июне она заметила на огороде всходы конопли, после чего решила не удалять их, а принялась пропалывать и окучивать грядки.
В отношении дачницы возбуждены уголовные дела по факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества. В качестве меры пресечения женщине избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее мы писали: Заразили в онкодиспансере гепатитом: пациентка отсудила 700 тысяч.
Читайте также: Краснокнижного хищника убили в Приморье: полиция ищет браконьеров.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!