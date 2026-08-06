Новосибирцев предупредили о новом пике активности клещей

В Роспотребнадзоре предупредили о приближении второго пика активности клещей — он ожидается в конце августа — начале сентября.
Несмотря на то что сейчас число обращений из-за укусов клещей снизилось, риски заражения опасными инфекциями остаются высокими, поэтому важно не терять бдительность.
С начала сезона за медпомощью после укусов обратились более 420 тысяч человек — это на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня. В ведомстве подчеркнули, что самая надёжная защита от клещевого вирусного энцефалита — вакцинация.
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