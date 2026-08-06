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Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших 18 лет

РИА Новости: мошенники предлагают 18-летним переоформить номер телефона.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших совершеннолетия, предлагая им переоформить номер мобильного телефона, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Мошенники под видом операторов связи звонят молодым людям и сообщают, что по достижении совершеннолетия необходимо переоформить абонентский номер — для этого нужно продиктовать код из СМС.

После россиянину звонит якобы сотрудник отдела безопасности портала «Госуслуги» и сообщает, что из его личного кабинета мошенники выгружают данные.

Далее в игру вступает третий злоумышленник — «сотрудник Центрального Банка» — он сообщает гражданину, что его деньги якобы используются в мошеннической схеме, поэтому к нему должны прийти полицейские с обыском. Аферисты убеждают жертву «задекларировать» сбережения, переведя их на указанные счета.

Помимо прочего преступники могут уверять гражданина, что мошенники якобы уже успели оформить на него микрозаймы и для их «отмены» нужно направить заявки в микрофинансовые организации, сказав коды из СМС. После этого злоумышленники оформляют на жертву кредиты и похищают деньги.

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