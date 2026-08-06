Мошенники придумали новую схему обмана подростков, достигших 18 лет

Помимо прочего преступники могут уверять гражданина, что мошенники якобы уже успели оформить на него микрозаймы и для их «отмены» нужно направить заявки в микрофинансовые организации, сказав коды из СМС. После этого злоумышленники оформляют на жертву кредиты и похищают деньги.