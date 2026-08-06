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Мужчину в одних трусах скрутили у ресторана во Владивостоке, затем он оказался в реанимации

Во Владивостоке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который, по словам очевидцев, вел себя агрессивно и находился возле ресторана без одежды, кроме нижнего белья.

Во Владивостоке сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который, по словам очевидцев, вел себя агрессивно и находился возле ресторана без одежды, кроме нижнего белья. После этого его передали медикам, сообщает местный источник.

Инцидент произошел на Океанском проспекте рядом с рестораном «Супра Романи». Прохожие обратились в полицию и Росгвардию из-за поведения мужчины.

Прибывшие сотрудники силовых структур задержали его, уложили на землю и надели наручники. Позже мужчину забрала бригада скорой помощи. По предварительным данным, его увезли в реанимацию.

Причины агрессивного поведения мужчины и его состояние официально не уточняются. Также неизвестно, предъявлены ли ему какие-либо обвинения.

Похожий случай ранее произошел в центре Хабаровска. Там между сотрудниками Росгвардии и местным жителем произошел конфликт, после которого мужчину задержали. По сообщениям местных СМИ, спустя некоторое время он умер. Обстоятельства его смерти и действия силовиков устанавливаются.

Также Росгвардия задержала в Дагестане девять человек в федеральном розыске.