Мужчину в одних трусах скрутили у ресторана во Владивостоке, затем он оказался в реанимации

Похожий случай ранее произошел в центре Хабаровска. Там между сотрудниками Росгвардии и местным жителем произошел конфликт, после которого мужчину задержали. По сообщениям местных СМИ, спустя некоторое время он умер. Обстоятельства его смерти и действия силовиков устанавливаются.