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В аэропорту Толмачево задерживаются вылет и прилет нескольких рейсов

Задержки затронули рейсы из Сочи, Нижнего Новгорода и Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Утром 6 августа в новосибирском аэропорту Толмачево изменилось расписание нескольких рейсов. Вылеты и прилеты отложены на несколько часов. Информация следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Так, рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU 6642 и рейс «России» FV 6642 вылетят из Новосибирска в Сочи в 12:05 вместо 06:45.

Прилет борта «S7 Airlines» S7 5056 из Нижнего Новгорода перенесен с 05:15 на 07:20. А самолет «Победы» DP 6525 из Москвы (Шереметьево) задерживается до 08:00. Кроме того, с 5:30 на 11:00 перенесли прилет рейса из Сочи.

Согласно данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи полностью сняты. А вот в Нижнем Новгороде, наоборот, введены.