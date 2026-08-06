В аэропорту Толмачево задерживаются вылет и прилет нескольких рейсов

Прилет борта «S7 Airlines» S7 5056 из Нижнего Новгорода перенесен с 05:15 на 07:20. А самолет «Победы» DP 6525 из Москвы (Шереметьево) задерживается до 08:00. Кроме того, с 5:30 на 11:00 перенесли прилет рейса из Сочи.