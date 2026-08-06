«Хотят вас накормить»: отец Илона Маска рассказал о восхищении россиянами

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил, что его впечатлили российские граждане, их открытость и доброжелательность. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Каждый, кого вы встречаете [в России], полон улыбок. Все хотят узнать о вас все, хотят что-то вам дать, хотят вас накормить, показать свои вещи», — подчеркнул предприниматель.
Эррол Маск отметил, что в россиянах нет агрессии, а напротив — присутствует интерес к окружающим и желание общаться.
Как писал KP.RU, австрийский путешественник Герфрид Свобода рассказал, что в Сибири он столкнулся с самыми низкими температурами в своей жизни. Он уже четыре раза посещал Россию.
Свобода путешествует по миру на переоборудованном армейском вездеходе. По его словам, зимой сибирская погода «удивительно хороша», а зима обладает своими особенностями.