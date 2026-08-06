Роспотребнадзор рекомендовал включить рыбу и морепродукты в меню школьников

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал включать в рацион учащихся школ рыбные блюда и морепродукты, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации, касающиеся подходов к потреблению рыбы и морепродуктов в организованном питании детей и молодежи.
«Для школьников и молодежи перечень дополняется блюдами, в которых входят морепродукты. Они могут присутствовать не только в первых и вторых блюдах, но и в гарнирах и салатах. В детском меню появятся холодные рыбные закуски, оригинальные первые блюда, запеченные и тушеные блюда с овощами, гарниры и запеканки с морепродуктами», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что новые методические рекомендации вступают в силу с 1 сентября 2026 года.