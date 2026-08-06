В Россию за полгода въехало почти 14,5 тыс. граждан Украины

МОСКВА, 6августа. /ТАСС/. Почти 14,5 тыс. граждан Украины въехали в Россию под шесть месяцев 2026 года, что меньше почти на 1,8 тыс., чем за аналогичный период 2025 года. Это следует из материалов статистики, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, с января по июнь 2026 года государственную границу РФ пересекли 14 473 граждан Украины, при этом во втором квартале — на 3 191 человека больше, чем за первые три месяца года. Преимущественно украинцы указывали частную цель визита — 13 838 и деловую — 429. В качестве туристов в РФ въехало 58 граждан Украины. Украинцы для въезда пользовались в основном авиасообщением. Самолетом пересекли границу 14 301 человек, автомобилем — 136, пешком — 36.
Если сравнивать данные с аналогичным периодом 2025 года, то число въезжающих украинцев сократилось на 1 752. Частная цель визита при этом осталась основной (15 338 человек в 2025 году), преимущественно эта категория иностранных граждан пересекала границу на самолете.
Граждане Украины с 16 октября 2023 году могут въезжать в Российскую Федерацию с территорий третьих государств только через московский аэропорт Шереметьево и автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, где они проходят тщательную проверку, в том числе опросы и обследование их электронных устройств.