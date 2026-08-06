В Россию за полгода въехало почти 14,5 тыс. граждан Украины

Так, с января по июнь 2026 года государственную границу РФ пересекли 14 473 граждан Украины, при этом во втором квартале — на 3 191 человека больше, чем за первые три месяца года. Преимущественно украинцы указывали частную цель визита — 13 838 и деловую — 429. В качестве туристов в РФ въехало 58 граждан Украины. Украинцы для въезда пользовались в основном авиасообщением. Самолетом пересекли границу 14 301 человек, автомобилем — 136, пешком — 36.