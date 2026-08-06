В Госдуме рассказали, как получить место в детском саду без регистрации

«Советую подавать заявление сразу в несколько учреждений, в том числе в те, что не по прописке. Если мест нет, хотя бы будет шанс попасть в резерв. А если есть, вас обязаны принять. И не бойтесь отстаивать свои права, закон на вашей стороне», — заключил депутат.