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В Госдуме рассказали, как получить место в детском саду без регистрации

Свищев: ребенка могут зачислить в детский сад без регистрации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Семьи с детьми, переехавшие в другой район или город, вправе рассчитывать на зачисление ребенка в детский сад без регистрации по новому месту жительства, если в выбранном учреждении есть свободные места, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Ко мне на приемы приходят родители, которые переехали в другой район или город и уверены, что их ребенка не возьмут в сад без местной прописки. Это не так. Закон гарантирует право на получение дошкольного образования независимо от места жительства», — сказал Свищев.

Парламентарий уточнил, что порядок приема в детский сад регулируется локальными актами, и хотя преимущество отдается детям, проживающим на закрепленной территории, при наличии свободных мест в сад обязаны принять любого ребенка, достигшего соответствующего возраста.

По его словам, если семья переехала в другой город и временно не имеет регистрации, это не лишает ребенка права на место в саду. Он отметил, что главное — подать заявление и встать в очередь.

«Советую подавать заявление сразу в несколько учреждений, в том числе в те, что не по прописке. Если мест нет, хотя бы будет шанс попасть в резерв. А если есть, вас обязаны принять. И не бойтесь отстаивать свои права, закон на вашей стороне», — заключил депутат.

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