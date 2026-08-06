В Госдуме рассказали, как получить место в детском саду без регистрации

«Ко мне на приемы приходят родители, которые переехали в другой район или город и уверены, что их ребенка не возьмут в сад без местной прописки. Это не так. Закон гарантирует право на получение дошкольного образования независимо от места жительства», — сказал Свищев.
Парламентарий уточнил, что порядок приема в детский сад регулируется локальными актами, и хотя преимущество отдается детям, проживающим на закрепленной территории, при наличии свободных мест в сад обязаны принять любого ребенка, достигшего соответствующего возраста.
По его словам, если семья переехала в другой город и временно не имеет регистрации, это не лишает ребенка права на место в саду. Он отметил, что главное — подать заявление и встать в очередь.
«Советую подавать заявление сразу в несколько учреждений, в том числе в те, что не по прописке. Если мест нет, хотя бы будет шанс попасть в резерв. А если есть, вас обязаны принять. И не бойтесь отстаивать свои права, закон на вашей стороне», — заключил депутат.