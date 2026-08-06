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Магаданцу грозит до 15 лет тюрьмы за пьяное убийство знакомого

Во время алкогольного застолья 58-летний магаданец несколько раз ударил ножом своего знакомого. Поводом послужила ссора. От полученных ранений 34-летний мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время алкогольного застолья 58-летний магаданец несколько раз ударил ножом своего знакомого. Поводом послужила ссора. От полученных ранений 34-летний мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.